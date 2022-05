Sunday Game Thread: at Ugga

Yeah... best we don’t mention yesterday. Puke and rally.

On the Mound

Sunday @ 1:00pm CT on SEC Network

#20 Vanderbilt Fr. LHP Carter “Rev. Holton Heat” Holton (5-3; 4.23 ERA)

vs. #14 Ugga So. LHP Liam “Champagne of Beers Supernova” Sullivan (3-2, 5.12 ERA)

The Lineup

1 cf 51 Enrique Bradfield Jr L .302

2 3b 11 Davis Diaz R .246

3 rf 34 Spencer Jones L .364

4 1b 12 Dominic Keegan R .394

5 c 16 Jack Bulger R .288

6 lf 2 Javier Vaz L .262

7 dh 1 Matthew Polk R .280

8 2b 13 Jonathan Vastine L .179

9 ss 9 Carter Young B .219

See you in the comments.